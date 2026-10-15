LONDRA, 15 OTT - Il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Lo riferisce Bloomberg. Ieri il premier britannico Andy Burnham aveva ricevuto a Downing Street il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendogli il sostegno di Londra in un momento di difficoltà e annunciando un'accelerazione nelle forniture militari del Regno.
'Gb invia a Kiev altri missili Storm Shadow per contrastare attacchi russi'
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