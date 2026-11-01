ROMA, 01 NOV - Cinque adolescenti sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati accoltellati durante una festa di Halloween in Inghilterra. Lo riferisce SkyNews. La polizia dell'Hampshire è intervenuta in seguito alla segnalazione dell'aggressione avvenuta in un'abitazione poco dopo le 22:30 di sabato. Tutti e cinque i ragazzi, tre di 16 anni e due di 17, sono stati trasportati in ospedale con gravi ferite. In base alle prime indagini, un gruppo di ragazzi si è 'imbucato' alla festa senza invito. "Stiamo già lavorando intensamente per identificare chiunque fosse presente alla festa e possa aiutarci nelle indagini, sia che abbia assistito direttamente all'accaduto, sia che abbia filmato qualcosa di rilevante", ha detto l'ispettore capo Elizabeth Pirie.
Gb, cinque adolescenti feriti a coltellate a una festa di Halloween
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