Garante detenuti, nel carcere di Poggioreale un 27enne morto suicida

NAPOLI, 01 GIU - La scorsa notte un detenuto straniero di ventisette anni è morto suicida nel carcere di Poggioreale. Lo rende noto il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. "I fattori di rischio suicidio sono il sovraffollamento, fattori emotivi, fattori giudiziari, la solitudine, la vulnerabilità giovanile, soprattutto per queste persone la detenzione diventa un dolore insopportabile. Abbiamo bisogno di psicologi, di psichiatri. A proposito di psichiatri, a Poggioreale da poco la Sanità sta utilizzando le prenotazioni su Smop per cui i tempi per effettuare le visite si allungheranno, perché?", sottolinea Ciambriello. "Dall'inizio dell'anno, in Campania con questo salgono a 4 i suicidi avvenuti negli istituti penitenziari campani, a cui si aggiungono altri 3 morti (2 dei quali per cause da accertare)", aggiunge. "I suicidi nelle carceri rappresentano una delle emergenze più grandi del sistema penitenziario italiano, con un tasso di mortalità che supera di gran lunga la media europea - conclude - La politica, il dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria fanno amplificare questo fenomeno visto il sovraffollamento cronico degli istituti di pena, delle condizioni di grave disagio psicologico vissuto dai detenuti e anche dalle condizioni inumane e degradanti. Occorre intervenire subito, se non ora, quando?".