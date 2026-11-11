ROMA, 11 NOV - Futuro Nazionale non ha ricevuto inviti al tavolo sulla cybersicurezza convocato domani a Palazzo Chigi con le opposizioni dopo gli allarmi bomba nelle scuole. A riferirlo è il capogruppo alla Camera, Edoardo Ziello, precisando che non sono arrivate convocazioni né a lui, né al leader del partito, Roberto Vannacci.
Futuro nazionale, non ricevuto alcun invito al tavolo sulla cybersicurezza a P.Chigi
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