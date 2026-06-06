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Furgiuele, Bof, Pierro e Davide Bergamini entrano in Futuro Nazionale

VIAREGGIO (LUCCA), 06 GIU - Ingresso in Futuro Nazionale per i deputati, provenienti dalla Lega, Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof, e da Forza Italia, con un passato nel Carroccio, Attilio Pierro e Davide Bergamini, insieme all'ex europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Lo ha annunciato lo stesso Roberto Vannacci oggi a Viareggio (Lucca).

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