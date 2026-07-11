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Fulmine colpisce campanile di una chiesa nel Pavese, si staccano alcuni pezzi

PAVIA, 11 LUG - Un fulmine ha colpito il campanile della chiesa della frazione Garbana di Gambolò (Pavia), in Lomellina, causando danni alla struttura e provocando la caduta di alcuni pezzi. E' accaduto durante il temporale di ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre da Mortara (Pavia) e l'autoscala da Pavia. Sul posto anche le forze dell'ordine, la protezione civile e il sindaco Antonio Costantino. E' stata decisa, per ragioni di sicurezza, l'evacuazione temporanea delle abitazioni vicine alla chiesa. L'intervento di messa in sicurezza del campanile proseguirà oggi.

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