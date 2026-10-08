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Ft, 'Starbucks ha valutato l'acquisizione di Chipolte'

NEW YORK, 08 OTT - Starbucks ha valutato l'acquisizione di Chipotle Mexican Grill, una mossa che potrebbe unire due dei marchi più noti d'America. Negli ultimi mesi, la principale catena di caffetterie al mondo ha collaborato con dei consulenti a una proposta di acquisizione per Chipotle, catena specializzata in burrito con un valore di mercato di quasi 39 miliardi di dollari.

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