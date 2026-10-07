ROMA, 07 OTT - "SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi di dollari per acquistare chip Nvidia in un finanziamento guidato dal fondo Apollo Global Management". Lo scrive il Financial Times. "L'eccezionale accordo - afferma il quotidiano economico - è l'ultimo segnale degli ingenti investimenti in chip e altre infrastrutture a supporto dell'intelligenza artificiale".
Ft, 'SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi per comprare chip Nvidia'
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