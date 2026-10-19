BRUXELLES, 19 OTT - Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione europea ha continuato a diminuire nei primi nove mesi del 2026, con un calo delle rilevazioni di quasi un terzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il Mediterraneo centrale ha registrato il calo più marcato, con una diminuzione delle rilevazioni del 56% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo afferma l'agenzia europea di controllo delle frontiere Frontex. Secondo i dati preliminari raccolti, sono stati registrati poco più di 91.000 attraversamenti. Nel solo mese di settembre sono stati rilevati circa 14.300 attraversamenti, un dato inferiore del 28% rispetto a settembre 2025, sebbene superiore dell'11% rispetto ad agosto, a causa del miglioramento delle condizioni lungo i principali corridoi marittimi. Il periodo ha inoltre coinciso con la prima estate completa sotto il Patto UE sulla migrazione e l'asilo, che introduce una procedura di screening unica e standardizzata alle frontiere esterne dell'Unione. La rotta del Mediterraneo occidentale è stata l'unica tra le principali a registrare un aumento, con un aumento delle rilevazioni pari al 26%. Il numero complessivo di arrivi irregolari continua a diminuire, ma il costo in termini di vite umane resta elevato. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, dall'inizio dell'anno quasi 2.000 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo. "I rimpatri su larga scala di cittadini afghani dall'Iran e dal Pakistan continuano a influenzare i flussi verso l'Europa, mentre l'instabilità nel Sahel sta spingendo le partenze sia verso l'Atlantico che verso il Mediterraneo occidentale", scrive Frontex.
Frontex, arrivi irregolari in Ue in calo di un terzo nei primi nove mesi del 2026
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