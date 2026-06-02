Frane e blackout in provincia di Varese, oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco

VARESE, 02 GIU - Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il Varesotto nelle prime ore della mattina dopo una notte già segnata da piogge intense e grandinate, in particolare tra il Medio Verbano e le Valli. La perturbazione ha provocato diffusi allagamenti, frane e criticità alla viabilità, con oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco già nelle ore centrali della mattinata. Le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco di Varese sono aumentate rapidamente e, per far fronte all'emergenza, è stato richiamato personale libero dal servizio. Le principali criticità si registrano nel capoluogo e nelle aree limitrofe, con alberi pericolanti, strade invase dall'acqua e interventi anche in Valganna e alla Rasa. Problemi alla circolazione si sono verificati a Induno Olona per detriti sulla carreggiata e a Besozzo lungo la statale 629. Allagamenti significativi anche a Castellanza e Busto Arsizio, dove alcuni sottopassi sono stati invasi dall'acqua: in un caso un'auto è rimasta intrappolata, con l'intervento dei soccorsi, ma senza conseguenze gravi per il conducente. In alcune zone si sono registrati blackout elettrici mentre a Cittiglio una frana causata dalle precipitazioni ha interessato la strada provinciale 8, determinandone la chiusura temporanea per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e tecnici per le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.