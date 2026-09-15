MILANO, 15 SET - L'ex calciatore Franco Baresi, il 'prete degli ultimi' don Antonio Mazzi, la cantante Ornella Vanoni sono solo alcune delle personalità che il prossimo 2 novembre verranno iscritte al Famedio, il pantheon dei milanesi illustri al Cimitero Monumentale di Milano. La Commissione consultiva del Comune ha approvato i nomi delle 14 personalità che saranno ricordate per avere dato lustro alla città. Oltre a Baresi, don Mazzi e Ornella Vanoni saranno scritti al Famedio, l'editrice Rosellina Archinto, il partigiano e antifascista monsignor Giovanni Barbareschi, il politico esponente del Pci Gianni Cervetti, l'urbanista, poeta, storico, artista e intellettuale Giancarlo Consonni, il fotografo Giovanni Gastel, l'editore Carlo Ulrico Hoepli, l'avvocata e giuslavorista Laura Hoesch, la filantropa Gioia Marchi Falck, la co fondatrice della Libreria delle donne Luisa Muraro, il giornalista Bruno Pizzul e l'attivista Vera Vigevani Jarach.
Franco Baresi, Ornella Vanoni e don Mazzi saranno iscritti al Famedio di Milano
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