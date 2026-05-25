Francia, 'le temperature resteranno generalmente molto calde fino a sabato'

PARIGI, 25 MAG - Le temperature in Francia resterano ''generalmente molto calde fino a sabato'': è quanto afferma all'agenzia France Presse il meteorologo François Gourand, tracciando un legame tra il caldo insolito per questo periodo sull'Esagono e la questione dei cambiamenti climatici. L'ondata di caldo su Parigi e molte altre regioni francesi arriva proprio nei giorni in cui si è aperto alla Porte d'Auteuil di Parigi il Roland Garros, il torneo di Tennis del grande Slam che come da tradizione segue gli Internazionali di Tennis di Roma.