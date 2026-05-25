PARIGI, 25 MAG - Le temperature in Francia resterano ''generalmente molto calde fino a sabato'': è quanto afferma all'agenzia France Presse il meteorologo François Gourand, tracciando un legame tra il caldo insolito per questo periodo sull'Esagono e la questione dei cambiamenti climatici. L'ondata di caldo su Parigi e molte altre regioni francesi arriva proprio nei giorni in cui si è aperto alla Porte d'Auteuil di Parigi il Roland Garros, il torneo di Tennis del grande Slam che come da tradizione segue gli Internazionali di Tennis di Roma.
Francia, 'le temperature resteranno generalmente molto calde fino a sabato'
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