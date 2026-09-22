NEW YORK, 21 SET - La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Secondo indiscrezioni dell'Afp, "la Francia intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione del Consiglio di sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz".
'Francia lavora a risoluzione del consiglio di sicurezza dell'Onu per Hormuz'
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