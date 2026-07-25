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Francia, 1.500 soldati mobilitati da questa sera contro gli incendi

PARIGI, 25 LUG - 1.500 militari verranno mobilitati da questa sera per contribuire alla lotta contro gli incendi in Francia, in particolare, nel sud-ovest del Paese: è quanto annuncia il ministero degli Eserciti di Parigi. Ieri sera, il presidente Emmanuel Macron aveva chiesto alle Forze Armate "di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile" nel combattere gli incendi in Francia.

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