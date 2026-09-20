NEW YORK, 20 SET - L'uomo che è stato colpito da un agente dell'Ice ad Austin, in Texas, era un migrante senza documenti del Venezuela al quale era stato inviato un ordine definitivo di espulsione. Lo riporta Fox citando fonti del Dipartimeno della Sicurezza Interna. L'uomo è stato colpito al torace al termine di un breve inseguimento a piedi ed è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.
Fox, 'l'uomo colpito dall'Ice in Texas è un migrante senza documenti del Venezuela'
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