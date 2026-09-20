Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Fox, 'l'uomo colpito dall'Ice in Texas è un migrante senza documenti del Venezuela'

NEW YORK, 20 SET - L'uomo che è stato colpito da un agente dell'Ice ad Austin, in Texas, era un migrante senza documenti del Venezuela al quale era stato inviato un ordine definitivo di espulsione. Lo riporta Fox citando fonti del Dipartimeno della Sicurezza Interna. L'uomo è stato colpito al torace al termine di un breve inseguimento a piedi ed è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
NEW YORK
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...