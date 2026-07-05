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++ Forti esplosioni a Kiev durante allerta missilistica ++

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 LUG - Forti esplosioni sono state udite a Kiev durante l'allerta missilistica. Lo riferiscono giornalisti dell'AFP. Le esplosioni sono state udite alle 1:40 del mattino ora locale, secondo un giornalista indipendente di Kiev presente sul posto, nel contesto di un avvertimento dell'aeronautica militare, secondo cui decine di missili sarebbero stati avvistati in avvicinamento alla capitale ucraina. (ANSA-AFP).

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