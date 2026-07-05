(ANSA-AFP) - ROMA, 06 LUG - "Il nemico sta colpendo con missili balistici". Lo ha scritto su Telegram Timur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, in merito alle forti esplosioni che si sono udite nella capitale ucraina durante un'allerta missilistica, secondo quanto riporta l'Afp. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko ha precisato che sono state attivate le difese aeree. (ANSA-AFP).
Forti esplosioni a Kiev durante allerta missilistica (2)
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