BRUXELLES, 09 SET - Nuova grana nell'Ue sul fronte ucraino. La Slovacchia, a quanto si apprende, sta bloccando l'estensione delle sanzioni alla Russia (il roll over) e chiede delle esclusioni dalla lista nera. Il nodo sarebbe legato alla circonvenzione delle misure restrittive. I 27 hanno tempo fino al 15 settembre per risolvere la questione e il Coreper tornerà a discutere prima della scadenza.
Fonti Ue, la Slovacchia blocca l'estensione delle sanzioni a Mosca
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