DUBLINO, 13 NOV - Il team negoziale europeo, per ora, sarà formato dai rappresentanti delle istituzioni Ue e dai consiglieri diplomatici o sulla sicurezza degli E5, ovvero di Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia e Polonia. Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate europee, lo hanno concordato i leader nel corso del Consiglio europeo informale.
Fonti, 'per ora ai negoziati su Kiev con i rappresentanti Ue e degli E5'
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