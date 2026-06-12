BRUXELLES, 12 GIU - La Nato "è già al lavoro" per compensare il taglio delle capacità Usa al suo modello forze, ovvero il "quadro generale per la messa a disposizione delle forze nazionali all'Alleanza". Un piano completo "non è ancora pronto" poiché gli Usa hanno comunicato da poco l'entità delle riduzioni. "La cosa positiva è che la strategia presentata dagli Usa è stata chiaramente pensata in modo che l'Europa possa difendersi in futuro", confida all'ANSA una fonte diplomatica. Molto dipenderà dai dettagli. Rimpiazzare i jet allocati all'Europa, ad esempio, non viene definito "problematico" mentre per altre capacità la situazione è "più difficile".
Fonti Nato, 'tagli jet Usa non un problema, ma ci sono altre criticità'
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