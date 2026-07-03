BRUXELLES, 03 LUG - La dichiarazione finale del vertice Nato di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico al termine della procedura del silenzio. Il testo, a quanto apprende l'ANSA, contiene il riferimento al sostegno militare a Kiev da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027.
Fonti Nato, ok a dichiarazione vertice Ankara, sostegno a Kiev per 2026-27
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