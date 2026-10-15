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Fonti militari, 4 morti nel raid Houthi contro la sede presidenziale di Aden

ADEN, 15 OTT - Fonti militari governative hanno riferito che quattro persone sono morte nell'attacco missilistico attribuito ai ribelli Houthi contro il palazzo presidenziale del governo yemenita ad Aden, capitale provvisoria del Paese. Nel raid sono inoltre rimaste ferite 10 persone. Media affiliati agli Houthi hanno dichiarato che l'obiettivo dell'attacco era "il quartier generale delle operazioni militari, dirette da ufficiali sauditi". Le forze governative hanno inoltre riferito che gli Houthi hanno lanciato "diversi missili balistici" contro la città di Marib.

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