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Fonti mediche, 'le condizioni di Di Battista stanno migliorando'

L'AVANA, 09 SET - Alessandro di Battista sta migliorando: le sue condizioni stanno evolvendo abbastanza bene. Sono le parole riferite da una fonte medica all'ANSA riguardo il corso post-operatorio dell'ex deputato M5s, tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, dell'Avana. La stessa fonte non ha fornito alcun dettaglio circa la tempistica di un suo possibile rientro in Italia.

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