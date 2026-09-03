ROMA, 03 SET - "Un conto è la legittima preoccupazione per le minacce esterne, un altro è l'ossessione per i russi in ogni campo, da quello sportivo a quello culturale, fino a quello delle preannunciate 'influenze' sul voto degli italiani". Lo affermano fonti della Lega, sottolineando che "vigilare contro qualsiasi interferenza straniera è doveroso, da qualunque parte arrivi, da Putin a Zelensky passando per Soros, ma senza mancare di rispetto all'intelligenza degli italiani, che hanno sempre scelto e votato con la propria testa".
Fonti Lega, vigilare su Putin, Zelensky e Soros ma italiani votano con propria testa
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