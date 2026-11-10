ROMA, 10 NOV - Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini "ha accolto con crescente stupore" le reazioni di alcuni rappresentanti del mondo bancario italiano che, "nonostante gli utili e i dividendi record destinati agli azionisti, contestano il contributo previsto dalla manovra". Così fonti della Lega che sottolineano che Salvini "è determinato a individuare nuove risorse" per sostenere lavoratori, pensionati e investimenti infrastrutturali. In quest'ottica, la "Lega non esclude di proporre in sede parlamentare un ulteriore contributo da parte delle banche", alla luce degli straordinari risultati economici registrati dal settore.
Fonti Lega, stupore di Salvini per le banche, possibile ulteriore contributo
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