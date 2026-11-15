ADEN, 15 NOV - Gli Houthi filo-iraniani si trovano ora a circa 60 chilometri dalla città di Aden, sede del governo yemenita, dopo un'avanzata nel governatorato di Lahj, nel sud del Paese. Lo riferiscono fonti militari e governative secondo cui i ribelli hanno preso il controllo dei distretti di al-Maqatirah e al-Madharibah e sono avanzati verso Aden negli ultimi tre giorni. Gli Houthi sono ora stanziati nel campo di al-Kharaz ad al-Madharibah, a 60 chilometri dal centro di questa importante città costiera, dove l'esercito yemenita ha annunciato il ridispiegamento delle truppe in risposta alla loro avanzata.
Fonti, 'gli Houthi si trovano a 60 km da Aden, sede del governo yemenita'
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