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Fonti FI,sì a emendamento maggioranza certi che nessuno voglia un problema politico

ROMA, 09 SET - "Forza Italia voterà convintamente l'emendamento sulle preferenze presentato dalla maggioranza. Confidiamo nella serietà e nella lealtà degli alleati rispetto agli accordi raggiunti sulla legge elettorale, certi che nessuno intenda aprire un problema politico all'interno della coalizione". Lo affermano fonti del partito all'ANSA, in merito alle indiscrezioni secondo cui FdI potrebbe votare un emendamento sulle preferenze insieme a Pd e M5s.

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