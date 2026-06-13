PARIGI, 13 GIU - "In occasione del 250/o anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, il Presidente francese, Emmanuel Macron, accoglierà il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, mercoledì 17 giugno 2026 per una cena presso la Reggia di Versailles, luogo simbolo dell'amicizia franco-americana dove nel 1783 fu firmato il trattato che sancì l'indipendenza degli Stati Uniti": è quanto affermano fonti dell'Eliseo.
Fonti Eliseo, Macron riceverà Trump a Versailles il 17 giugno
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...