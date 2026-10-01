ROMA, 01 OTT - Giorgia Meloni "è rimasta sorpresa e dispiaciuta nel constatare, durante la cerimonia di inaugurazione del Salone Nautico di Genova, che Silvia Salis non fosse presente sul palco". Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Nel corso della cerimonia, Meloni ha infatti chiesto al presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, il motivo dell'assenza di Salis, apprendendo in quel momento che si era trattato di un errore dell'organizzazione del Salone.
Fonti Chigi, Meloni dispiaciuta per l'assenza di Salis sul palco del Salone nautico
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