ROMA, 02 SET - Non sarebbe mai transitato per l'Italia il bielorusso con passaporto russo che, secondo la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Lo si apprende da qualificate fonti di sicurezza secondo le quali gli accertamenti svolti finora hanno dato esito negativo. Sono comunque in corso, sottolineano le stesse fonti, ulteriori verifiche e approfondimenti.
Fonti, 'bielorusso sospettato per Lipsia non è passato in Italia'
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