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Fonte diplomatica, negoziati Israele-Libano a Roma il 14-15 luglio

TEL AVIV, 12 LUG - Una fonte diplomatica israeliana ha confermato all'ANSA che il nuovo round negoziale tra Israele e Libano si terrà a partire da martedì 14 luglio a Roma e continuerà anche il 15. Secondo i media libanesi, gli incontri si terranno presso l'ambasciata americana a Roma.

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