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Fontana scrive a deputati questori per avvio istruttoria su caso Silvestri

ROMA, 12 GIU - Dopo la lettera inviata questa mattina dal capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha inviato una nota ai tre deputati questori - Paolo Trancassini (FdI), Alessandro Manuel Benvenuto (Lega) e Filippo Scerra (M5S) - propedeutica all'avvio di un'istruttoria sul caso delle dichiarazioni del deputato M5S Francesco Silvestri verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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