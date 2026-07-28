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Fontana, non mi sembra ci siano possibilità giuridiche per candidare Roggero

ROMA, 28 LUG - Sulla "questione dell'eventuale candidatura" di Mario Roggero "mi sembra che non ci siano possibilità giuridiche. Se ci fossero, starebbe alla sensibilità dei partiti valutare, ma non credo ci siano". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante la cerimonia del Ventaglio. "Sulla grazia, avendo grande rispetto per le prerogative del presidente della Repubblica" dico che "le richieste sono legittime" ma "valuta la presidenza".

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