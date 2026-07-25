ROMA, 25 LUG - "Le violenze avvenute oggi in Val di Susa, con attacchi alle Forze dell'ordine e mezzi dati alle fiamme, sono gravissime. Esprimo la mia più ferma condanna. Al personale impegnato a garantire la sicurezza va la mia piena vicinanza e gratitudine. L'odio non è protesta e non può trovare alcuna giustificazione". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Fontana, ferma condanna delle violenze No Tav, vicinanza alle Forze dell'ordine
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