Fondazione Laps apre a Cascais una casa rifugio per le vittime di violenza domestica

LISBONA, 02 OTT - In occasione della Giornata internazionale della Nonviolenza, la Fondazione Laps di Lapo Elkann e Joana Lemos Elkann apre a Cascais una delle più grandi case rifugio del Portogallo per le vittime di violenza domestica. Si tratta della seconda casa di Fondazione Laps in Portogallo (e la prima nel continente), dopo quella aperta nel 2021 a Funchal, capoluogo dell'isola di Madeira. La casa, si legge nel comunicato della Fondazione, nasce da una collaborazione con il Comune di Cascais, che ha messo a disposizione l'immobile, e un impegno economico di circa 900.000 euro da parte di Laps (Libera Accademia Progetti Sperimentali), la fondazione nata a Torino nel 2016. Dotata di ampie misure di sicurezza, la nuova struttura è stata predisposta per garantire sicurezza, dignità e privacy alle vittime e alle loro famiglie. Le prime ospiti sono già state individuate. Ogni camera di questa struttura di accoglienza temporanea può ospitare le madri insieme ai propri figli ed è dotata di bagno privato. "Offrire a una vittima un luogo sicuro in cui vivere è assolutamente essenziale, ma non è sufficiente. Dobbiamo aiutare le vittime a riconquistare la propria autonomia, la fiducia in sé stesse e la libertà di ricostruire la propria vita", afferma Joana Lemos Elkann, vicepresidente di Fondazione Laps, che aggiunge "questa casa rappresenta una risposta concreta a questa sfida, ma vogliamo anche che sia un punto di partenza per fare di più e fare meglio". "Quest'anno Laps celebra il suo decimo anniversario e sono orgoglioso che questo importante traguardo coincida con l'apertura della nostra seconda Casa Laps in Portogallo. Un luogo sicuro per le madri e i loro figli e, soprattutto, un luogo in cui possano ricominciare, riconquistare la propria libertà e costruire un nuovo futuro", dice Lapo Elkann, fondatore e presidente di Fondazione Laps. "Attraverso Laps vogliamo dare un contributo concreto affinché le vittime di violenza possano riconquistare quella libertà che dovrebbe appartenere a ogni persona, ovunque nel mondo". Questa iniziativa rafforza ulteriormente la collaborazione tra la Fondazione Laps e il Comune di Cascais, che nel giugno 2025 ha conferito a Lapo Elkann la Medaglia Municipale al Merito per la Solidarietà, riconoscendo il lavoro e le iniziative a impatto sociale sviluppate dalla Fondazione nel territorio comunale.
Fondazione Laps apre a Cascais una casa rifugio per le vittime di violenza domestica
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