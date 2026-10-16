NEW YORK, 16 OTT - Il Centro internazionale fisica teorica Abdus Salam (Ictp) potrà restare nell'edificio 'Adriatico' di Grignano (Trieste) e potrà trasformarlo in un centro scientifico internazionale. Lo stabile è stato acquistato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo - grazie anche al sostegno della Simons Foundation International (Sfi) che ha donato 15 milioni di dollari Usa, e della Regione Friuli Venezia Giulia che ha promesso 4,2 milioni di euro - che ha già garantito all'Ictp l'uso nel lungo termine. L'Ictp per statuto non può possedere immobili. Il contratto è stato siglato a New York nella sede della Simons. Sarà realizzata una struttura all'avanguardia che accoglierà i circa 4mila ricercatori che ogni anno, da 150 Paesi, visitano il centro e partecipano agli eventi internazionali organizzati dall'Ictp. L'Ictp opera sotto l'egida di Unesco, Aiea e governo italiano ed è stato fondato dal fisico premio Nobel Abdus Salam nel 1964. Da oltre 40 anni Ictp utilizza l'edificio, costruito negli anni '70. Ulteriori risorse proverranno dalla campagna di raccolta fondi 'Ictp 2.0', che ha già ottenuto 8 milioni di euro. "Siamo sostenitori di lunga data dell'Ictp e ne appoggiamo il ruolo di approdo di riferimento in cui i fisici di tutto il mondo possono riunirsi e collaborare", afferma David Spergel, presidente della Simons Foundation International.
Fondazione Compagnia di San Paolo acquista l'edificio dell'Ictp di Trieste
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