CITTÀ DEL MESSICO, 25 OTT - Città del Messico è invasa dai colori della 13ª Mega Processione delle Catrinas, un imponente evento che anticipa le celebrazioni per il Giorno dei Morti. Migliaia di persone sfilano lungo il Paseo de la Reforma travestite come le celebri figure scheletriche in abiti eleganti, nate per esorcizzare la morte nella tradizione locale. Il corteo, composto da carri allegorici e gruppi musicali, è partito nel tardo pomeriggio dall'Angelo dell'Indipendenza per dirigersi verso la centrale Plaza de la Constitución, nota come Zócalo. L'avanzata della folla è supervisionata dagli agenti della polizia cittadina, che hanno istituito ampie deviazioni al traffico veicolare per garantire la sicurezza dell'intero percorso. Nata nel 2014 come iniziativa indipendente con appena 300 partecipanti, la sfilata si è ormai trasformata in un massiccio movimento culturale. La capitale messicana rinnova così una delle sue tradizioni più radicate, fondendo folklore e senso di appartenenza in una grande festa popolare.
Folla a Città del Messico per la mega processione delle Catrinas
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