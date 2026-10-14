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FnV vota a favore della seconda risoluzione di maggioranza

ROMA, 14 OTT - Futuro Nazionale alla Camera ha votato contro la risoluzione principale del centrodestra in vista del consiglio europeo e a favore della seconda che chiede una "tregua immediata sugli attacchi alle infrastrutture energetica tra Russia e Ucraina" al fine di intervenire in soccorso della "popolazione civile".

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