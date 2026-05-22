Fmi approva la revisione del piano Argentina e sblocca un miliardo di dollari

BUENOS AIRES, 21 MAG - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato la seconda revisione del programma di aiuti concordato con l'Argentina nel 2025, autorizzando un nuovo esborso da un miliardo di dollari a favore del governo di Javier Milei. Il via libera definitivo del board del Fondo arriva dopo l'accordo tecnico raggiunto ad aprile tra i funzionari dell'organismo e il team economico argentino. Nel comunicato diffuso oggi, l'Fmi definisce l'approvazione "un altro traguardo" del programma da 20 miliardi di dollari firmato nel 2025, finalizzato a consolidare l'abbassamento dell'inflazione, rafforzare la stabilità esterna e favorire la crescita del settore privato. Secondo il board, nonostante un contesto internazionale e interno più complesso, Buenos Aires ha mantenuto "politiche prudenti" e progressi significativi nel riequilibrio macroeconomico. La direttrice Kristalina Georgieva ha lodato il governo Milei per i "notevoli avanzamenti" nel risanamento fiscale e nelle riforme strutturali, pur riconoscendo ritardi nell'accumulo delle riserve internazionali. Il Fondo ha però sottolineato la forte riduzione dell'inflazione, il ritorno dell'avanzo primario e i progressi nella deregolamentazione dell'economia argentina.