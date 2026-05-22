Flotilla, 'una cinquantina di attivisti ricoverati a Istanbul, anche un italiano'

ROMA, 22 MAG - Circa una cinquanta di attivisti della Flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flotilla. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. "Stiamo cercando in queste ore di avere notizie sulle sue condizioni di salute - spiega la portavoce italiana Maria Elena Delia - ci riferiscono che in tanti hanno ripotato lesioni serie e alcuni sono sotto shock".