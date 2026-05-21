ROMA, 21 MAG - Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, in cui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento in cui i magistrati allegheranno anche le audizioni dei 29 attivisti già rientrati in Italia - tra i quali il parlamentare del M5S Dario Carotenuto - che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
Flotilla, pm Roma acquisirà video con ministro Ben-Gvir
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