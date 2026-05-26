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Flotilla, attivisti sgomberati in Libia rientreranno in Italia

ROMA, 26 MAG - Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte rientreranno nelle prossime ore in Italia. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flotilla. Sono sette gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito, potrebbero tornare gia' oggi con voli di linea.

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