JUIZ DE FORA, 10 SET - Il principale candidato dell'opposizione alla presidenza del Brasile, Flávio Bolsonaro, ha guidato un comizio a Juiz de Fora, la città dello stato di Minas Gerais dove suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, fu accoltellato durante la campagna elettorale di otto anni fa. Il 6 settembre 2018, l'allora candidato di destra fu colpito da una pugnalata all'addome mentre veniva portato a spalla da un sostenitore nel centro di Juiz de Fora. Il suo primogenito, che oggi segue le orme del genitore, ha rievocato quel momento facendosi trasportare a spalla da un membro della sua scorta e indossando una maglietta gialla, identica a quella che Bolsonaro portava nel momento dell'attentato. "Ho completato il percorso che mio padre non poté terminare nel 2018. È un gesto simbolico. Non ci arrenderemo mai", ha detto l'esponente del Partito liberale (Pl, di destra) ai suoi sostenitori, sottolineando l'importanza dello stato di Minas Gerais, il secondo collegio elettorale più grande del Brasile. La sua visita è avvenuta all'indomani di un sondaggio Quaest che lo mostra in vantaggio sul presidente uscente, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato alla rielezione, in un ipotetico ballottaggio nel Minas Gerais, con il 40% dei consensi contro il 37%.
Flavio Bolsonaro torna sul luogo dove il padre fu pugnalato nel 2018
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