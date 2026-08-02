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Flavio Bolsonaro, 'se Lula sarà rieletto avvierà una dittatura in Brasile'

RIO DE JANEIRO, 02 AGO - Il candidato alle elezioni brasiliane, Flavio Bolsonaro, ha affermato che l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se rieletto a ottobre, instaurerà "una dittatura" in Brasile. "Il Brasile non vive in una democrazia da tempo ormai e questo progetto dittatoriale di Lula non prospererà, perché ce ne libereremo a ottobre. Io, insieme a voi, lo rimuoveremo", ha detto il senatore durante un congresso del suo Partito liberale (Pl, di destra) nello Stato di Santa Catarina. Il suo discorso è avvenuto in concomitanza con il lancio ufficiale della candidatura di Lula da parte del suo Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) oggi a San Paolo. Il figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro è secondo in tutti i sondaggi recenti, che vedono invece Lula in testa nelle intenzioni di voto in vista di una corsa polarizzata. L'elezione, secondo le rilevazioni, si deciderà probabilmente al ballottaggio.

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