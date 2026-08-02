RIO DE JANEIRO, 02 AGO - Il candidato alle elezioni brasiliane, Flavio Bolsonaro, ha affermato che l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se rieletto a ottobre, instaurerà "una dittatura" in Brasile. "Il Brasile non vive in una democrazia da tempo ormai e questo progetto dittatoriale di Lula non prospererà, perché ce ne libereremo a ottobre. Io, insieme a voi, lo rimuoveremo", ha detto il senatore durante un congresso del suo Partito liberale (Pl, di destra) nello Stato di Santa Catarina. Il suo discorso è avvenuto in concomitanza con il lancio ufficiale della candidatura di Lula da parte del suo Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) oggi a San Paolo. Il figlio maggiore dell'ex presidente Jair Bolsonaro è secondo in tutti i sondaggi recenti, che vedono invece Lula in testa nelle intenzioni di voto in vista di una corsa polarizzata. L'elezione, secondo le rilevazioni, si deciderà probabilmente al ballottaggio.
Flavio Bolsonaro, 'se Lula sarà rieletto avvierà una dittatura in Brasile'
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