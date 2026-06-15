SAN PAOLO, 15 GIU - Il Brasile dovrebbe seguire l'esempio di Argentina, Paraguay e Perù e aderire allo Scudo delle Americhe, l'iniziativa promossa dagli Stati Uniti per rafforzare la cooperazione contro il crimine organizzato transnazionale. Lo ha affermato il candidato presidenziale brasiliano Flávio Bolsonaro durante un evento organizzato dalla rivista Veja a San Paolo. Il senatore del Partito Liberale e figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro ha sostenuto che il Brasile, insieme a Messico e Venezuela, resta tra i pochi grandi Paesi della regione a non aver aderito all'iniziativa. "È naturale che un presidente deciso a combattere le organizzazioni narcoterroristiche stringa accordi con altri Paesi", ha dichiarato, definendo il patto "fondamentale per soffocare queste organizzazioni". Bolsonaro ha inoltre promesso che firmerà l'adesione del Brasile allo Scudo delle Americhe non appena entrerà in carica, nel caso di una sua vittoria alle elezioni presidenziali di ottobre. Nel corso dell'incontro, il precandidato di destra, ha anche respinto le accuse secondo cui avrebbe chiesto a Washington un aumento dei dazi contro il Brasile, sostenendo invece di aver chiesto al presidente statunitense Donald Trump di evitare misure che possano danneggiare cittadini e imprese brasiliane.
Flavio Bolsonaro, il 'Brasile aderisca allo Scudo delle Americhe anti-crimine'
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