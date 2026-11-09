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Fisico investito a Roma, si è costituito il conducente del monopattino

ROMA, 09 NOV - Si è costituito l'uomo che era sul monopattino che venerdì ha travolto, uccidendolo, il fisico 93enne Roberto Cervellati in viale Angelico, a Roma. Si tratta di un 51enne. Nei suoi confronti il pm Andrea D'Angeli, contesta l'omicidio stradale e l'omissione di soccorso. L'uomo si è presentato questa mattina ai carabinieri di Trastevere. il 51enne ha ammesso di essere lui il responsabile dell'incidente. Il mezzo è stato sequestrato dagli agenti della polizia locale.

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