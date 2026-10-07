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Firmato contratto per dirigenti medici, fino a 560 euro al mese in più

ROMA, 07 OTT - E' stato firmata oggi all'Aran la pre-intesa del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) dell'Area Sanità 2025-2027. Il Ccnl interessa circa 138mila dirigenti medici ospedalieri, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie. In busta paga è previsto un aumento medio mensile fino a 560 euro.

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