SQUINZANO, 09 SET - Fiocchi, nastri, rose e palloncini rossi sono stati posizionati su balconi, porte e cancelli di tutte le case di via de Pietro e delle strade che conducono dall'abitazione della famiglia Isceri alla chiesa Maria Regina di Squinzano (Lecce), dove alle 17 si celebreranno i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dell'ex compagno. L'iniziativa è dei vicini di casa della famiglia della vittima. Su alcuni muri di abitazioni ci sono anche fiori rossi con la foto di Lorena. Davanti alla casa ci sono decine di manifesti funebri, di familiari, amici ed ex compagni di scuola. Oltre al cordoglio, alcuni messaggi parlano di Lorena come "vittima di una violenza ingiusta e disumana", e la ricordano come "ragazza speciale e giusta, generosa e dedita al lavoro, profonda appassionata dell'amicizia e dell'amore che ha inseguito fino alla fine della sua esistenza nella speranza che il suo altruismo e il suo sacrificio non fossero vani".
Fiocchi, rose e palloncini rossi nelle strade di Squinzano per Lorena
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