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Finisce in moto contro una balaustra, morto 47enne a Milano

MILANO, 20 SET - Un uomo di 47 anni è morto questa notte a Milano in un incidente stradale in moto. Secondo le prime informazioni della polizia locale intervenuta sul posto, in via Mecenate, lungo rettilineo che porta all'aeroporto di Linate, con al centro i binari del tram protetti ai lati da barriere in metallo, il centauro ha perso il controllo delle due ruote ed è finito contro la balaustra. Uno schianto che lo ha dilaniato Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso.

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