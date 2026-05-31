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Fine dell'afa a Parigi, nella capitale 11 gradi in meno in 24 ore

PARIGI, 31 MAG - Fine improvvisa dell'afa che gravava da una settimana su Parigi e dintorni: in sole 24 ore, nella capitale francese il termometro è sceso in media di 11 gradi, il tempo è tornato grigio e ventoso, con piogge sparse che aumenteranno nei prossimi giorni. Oggi il termometro ha toccato una massima di 23 gradi contro i 34 di ieri. Da martedì, pioverà tutti i giorni e le temperature scenderanno a 19.

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